Sapo me njoftuan se ne Zvicer paska nderruar jete veprimtari me i devotshem i kauzes kombetare, shoku im me i mire,

Jemir Asllani nga Presheva;

Vdekja e parakohshme e Jemirit eshte humbje e madhe jo vetem per familjen e Jemirit por edhe per te gjithe ne shoket e Tij;

I paharruar do te jete kujtimi per jeten dhe veprat e shokut Jemir;

Lamtumire shoku im i idealit! /Gafurr Adili

Loading...