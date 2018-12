Ministri i Shëndetësisë, Venko Filipçe ka paralajmërua edukim dhe trajnim shtesë të motrave medicinale dhe mjekëve të shërbimit të Ndihmës Mjekësore të Shpejtë, njofton Portalb.mk.

“Fillimisht do të organizojmë trajnime dhe edukim të doktorëve dhe motrave medicinale të cilët punojnë në Ndihmën Mjekësore të Shpejtë, gjithandej shtetit tonë. Njëkohësisht do të zbatojmë edhe teknologji të re – telemedicinë e cila do të mundësojë komunikim të mjekëve dhe motrave infermiere të cilët ofrojnë ndihmë mjekësore të shpejtë në vendngjarje me qendrat referente, ose në shtëpitë e shëndetit, ose në qendrën më të afërt spitalore”, tha Filipçe.

Këto risi parashihen me memorandumin e nënshkruar ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë, Fondit për Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik dhe Ambasadës së Izraelit në Republikën e Maqedonisë.



Për të fuqizuar shërbimin e Ndihmës së Shpejtë, ministri i Shëndetësisë, Venko Filipçe paralajmëroi furnizimin e 12 autoambulancave, ku 6 prej tyre janë shpërndarë në Shkup me kriter i cili nuk ekziston, dhe 6 të tjera në qytete tjera. Veturat ende nuk janë në përdorim, ndërkohë që në këtë shërbim u paralajmëruan 100 punësime gjatë vitit 2019.

Ndihma Mjekësore në Maqedoni funksionon me vetura të vjetra dhe të amortizuara, kurse numri i tyre nuk korrespondon me numrin e banorëve në qytetet e caktuara. Ka pasur raste që në to të kemi edhe humbje të jetëve të njerëzve. Për të shmangur këto situata, Ministria e Shëndetësisë premtoi ndërrim të autoambulancave në bazë të kilometrazhës, gjë me të cilën nuk pajtohen automekanikët, sepse ato kërkojnë ndërrim të veturave në bazë të kilometrazhës në qytetet jashtë Shkupit, e kurse në Shkup ajo të bëhet në bazë të përdorshmërisë.