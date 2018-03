Ndihmëstrajneri i Shkëndijës, Bashkim Livoreka flet për shortin e kupës: Ndeshje emocionuese për mua, Renovën e doja në finale

Bashkim Livoreka, ndihmëstrajner i Shkëndijës, ka komentuar shortin e kupës së Maqedonisë dhe duelin me Renovën, tek e cila skuadër para do kohësh punonte poashtu si ndihmëstrajner.

Ai ka deklaruar se ndeshja mes Shkëndijës dhe Renovës do të jetë emocionuese për të. Livoreka do të kishte ëndërruar një finale Shkëndija-Renova, por fati ka dashur që skuadrat në fjalë të ndeshen një hap më herët.

“Sigurisht që shorti është edhe çështje fati dhe nuk është se mund ta ndryshojmë ose ta para përcaktojmë. Megjithëse do të flas sinqerisht e kisha dashur një finale Shkëndija-Renova për spektaklin që do të garantohej dhe emocionet që do të mi jepte personalisht mua. E dimë se me trajnerin Qatip Osmani kemi kaluar katër vite shumë të mira te Renova dhe kjo për mua përbën një emocion, por ne jemi profesionist dhe jemi 100 për qind të bindur për të vazhduar me impenjim maksimal rrugën e nisur drejt realizimit të objektivave e që është titulli i dyfishtë”, deklaroi trajneri Livoreka.

“Dhe në këto dy përballje duke respektuar në maksimum skuadrën kualitative të Renovës ne besojmë se jemi të aftë për të marrë rezultat pozitiv, rezultatin e dëshiruar që do të na çoj në finalen e madhe, sepse ne nuk e fshehim se duam trofeun e kupës përkrah atij të kampionatit”, përfundoi ndihmëstrajneri i Shkëndijës, Bashkim Livoreka.

Ndeshja e parë gjysmëfinale, Shkëndija-Renova është në program me 14 mars, ajo kthimit me 4 prill. Gjysmënfinalen tjetër do ta diskutojnë Akademija Pandev dhe Pelisteri./lajm