Ndjesitë që na ka vjedhur teknologjia

Në shekullin që ka marrë emrin“Shekulli i internetit“, në këto vite ku teknologjia ka ecur me hapa gjigante duket se pa e kuptuar ne ende mirë, shumë veprime të jetës tonë janë lidhur ngushtë me të. Natyrisht shumicën e tyre i bëjmë për shkak se na vjen më lehtë, apo sepse s’kemi zgjidhje tjetër, por disa edhe na janë kthyer në shprehi. Lidhur me gjitha këto dhe ndjesitë që teknologjia na ka vjedhur flasin në Flatra personazhe të ndryshme.