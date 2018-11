Kalabria me siguri është ndër rajonet më të njohura italiane. Me gjithë vendet e mrekullueshme të detit si Tropea, bronzët e saj Riace dhe kuzhina e saj e mrekullueshme me erëza, pikërisht Kalabria është ndër krahinat e Italisë që më pak vizitohet nga ana e turistëve. Kjo është pjesërisht, edhe për faktin e izolimit të afërt nga pjesa tjetër e vendit. Mjafton të thuhet se janë dashur jo pak, por 55 vjet që ky rajon të pajisej me infrastrukturën e duhur, sikundër mbarë Italia. Kjo është arsyeja se përse Kalabria ndonjëherë quhet edhe “Ishull i tretë”.

Mafia Ndrageta, prani e madhe në të gjithë botën

Diçka në këtë rajon, e cila për fat të keq ka shtrirje vendore dhe rajonale, e që sot ka ndikim dhe prezencë në mbarë botën, është mafia lokale kalabreze e quajtur “Ndrageta”. Kjo fjalë e çuditshme edhe për italianët vetë, etimologjia e të cilës akoma është në debat, i referohet një rrjeti të ndërlikuar të familjeve kriminale që iu kushtojnë një gamë të gjerë çështjeve që janë të paligjshme, si trafiku i drogës, transportimi dhe trafiku i armëve, si dhe aktiviteteve të tjera që nuk janë të ligjshme e se janë kryekëput të krimit. Në Itali, Ndrageta është më pak e njohur sesa mafia me zë dhe me nam ndër vite, dekada dhe shekuj të tilla si Cosa Nostra siciliane dhe Camorra e Napolit. Megjithatë, është padyshim mafia më e rrezikshme aktuale, por edhe më e fuqishmja.

Në Evropë, kontrolli i tregtisë së kokainës monopolizohet nga kjo organizatë, e cila vepron duke bërë marrëveshje drejtpërdrejt me trafikantë të mëdhenj dhe të njohur të drogës, që janë kryesisht nga Kolumbia. Kjo organizatë kriminale menaxhon drejtpërdrejtë transportin e drogërave nga Amerika e Jugut, në portet kryesore europiane të tilla si Hamburgu, Roterdami, Antuerpi, dhe porte të tilla si Gioia Tauro, porti i parë tregtar italian ku infiltrimi i Ndrangheta është verifikuar shumë herë nga policia e shtetit. Është vlerësuar se aktiviteti i tyre është afërsisht me asetet për 27 miliard euro, e se rreth 62 për qind e kësaj ekonomie rezulton të jetë e paligjshme.