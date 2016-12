Ndryshime për ligjin në MPB, Nuhiu ministër me kompetenca të cunguara

Agim Nuhiu i BDI-së i cili do të jetë ministër i brendshëm deri në formimin e qeverisë së re, do të ballafaqohet me kompetenca më të vogla. Ai do të ulet në kolltukun ministror pasi KSHZ do t’i kumtojë rezultatet zyrtare përfundimtare të zgjedhjeve, por nga 1 janari në fuqi do të hynë ndryshimet e ligjit për polici, të cilat parashikojnë kompetenca të mëdha për drejtorin e Byrosë së sigurisë publike ndërsa kompetenca shumë të vogla për ministrin. Ish funksionari i lartë i policisë, Lube Gjurçeski thekson se Nuhiu si ministër do të ketë shumë pak hapësirë për lëvizje dhe kontroll të situatës në polici derisa ai është ministër.

“Përgjithësisht, ministri i brendshëm do të ketë kufizime në shumë autorizime dhe mundësi, në mënyrë që në këto dhjetëra ditë të ndikojë ndaj Byrosë së sigurisë publike dhe zbatimin e disa ligjeve të caktuara ose veprimeve me të cilat Byroja do të dëshironte të mbuloj disa vepra penal të caktuara të cilat janë të motivuara politikisht”, deklaroi Lubomir Gjurçeski, ish funksionar i lartë në polici.

Ndryshimet e Ligjit për polici që u miratuan në valën e krizës politike dhe që u shtynë për pas Vitit të Ri, parashikojnë fuqi më të madhe për drejtorin e BSP. Nën kontrollin e tij kalojnë policia e kriminalistikës, policia e uniformuar, policia kufitare dhe njësitet speciale. Deri më tani me to udhëhiqte kryeshef i emëruar nga ministri. Gjithashtu, drejtorët e policisë sekrete dhe Byrosë së sigurisë publike, si dhe sekretarin shtetëror i emëron Qeveria.

“Besoni se me zbatimin e këtyre dispozitave të ligjit për polici, drejtori do të bëhet figurë shumë e fuqishme në polici, madje lihet hapësirë për të dyshuar se mund të ndodhin keqpërdorime të shumta të autorizimeve të tij. Është fakt se me marrjen e këtyre autorizimeve nga drejtori, zvogëlohen kompetencat e ministrit”, thotë Lubomir Gjurçeski, ish funksionar i lartë në polici.

Qeveria VMRO DPMNE dhe BDI ndryshimet e Ligjit për polici dëshironte t’i zbatoj që në qershor të këtij viti. Nën presionin e opinionit dhe faktorit ndërkombëtar, hyrja në fuqi e ligjit u shty pas Vitit të Ri, në mënyrë që të mos zvogëlohen kompetencat e ministrit të brendshëm nga radhët e LSDM-së, i cili ishte emëruar si rezultat i marrëveshjes së Përzhinës.