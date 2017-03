Ndryshime të papritura në qeveri, shkarkohet një ministër, ja kush e zëvendëson! (Foto)

Ish-Kryeministri Sali Berisha vazhdon të akuzojë Qeverinë për kultivimin e kanabisit në të gjithë vendin.

Në një status në Facebook, Berisha shkruan se Rama do të shkarkojë ministrin e Brendshëm Saimir Tahiri, të cilin do ta zëvendësojë me zv/Kryeministrin Niko Peleshi.

Statusin në Facebook, Berisha e ka shoqëruar edhe me një fotomontazh të Edi Ramës dhe Saimir Tahirit.

Ja çfarë shkruan ish-Kryeministri Sali Berisha:

Ediskobari var:

– Melçite e qingjit ne qafen e ujkut dhe

– per tualet, dhe me nderhyrje te forte te huaj, zevendeson Saje qorrin me Niko Peleshin per mbjelljet e reja te droges, kurse

– Peleshi vet dhe me sojin e tij, pronar plantacionesh ne Korçe, Kolonje dhe Puke! Saje qorri ka bere gati per gazetaret videot e arave te kanabisit te Peleshit por edhe per afera te tjera, Ediskobari ne takim me baronet lokal te droges caktoi zonat e mbjelljes se kanabisit per secilin.