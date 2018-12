Në propozimet përfundimtare që mbrëmë u publikuan, dhe me shpejtësi u dërguan në Kuvend, ka dy ndryshime kryesore krahasuar me ato të parat. Risi ka tek amendamenti 36 që ka të bëjë me kujdesin e shtetit për qytetarët dhe popullit maqedonas jashtë Maqedonisë.

Në propozim-amendamentin e parë thuhej se Republika kujdeset për pjesëtarët e popullit maqedonas që jeton jashtë, por tani kjo do të ndryshohet dhe është propozuar që këtu të shkruhet “Republika kujdeset për diasporën e popullit maqedonas dhe bashkësive tjera dhe kujdeset për lidhjet me atdheun”, përcjell Telegrafi maqedoni.

Pjesa “pjesëtarët e popullit maqedonas” ndryshohet me “Diaspora e popullit maqedonas dhe bashkësive tjera”. Me termin “diasporë” nënkuptohet më gjerësisht, që jo zyrtarisht ishte një nga vërejtjet e palës greke. Me amendamentin e këtillë të formuluar, Qeveria e Maqedonisë është e bindur se është respektuar Marrëveshja Prespës.

Ndryshime ka edhe në Preambulë, përkatësisht mënyrën se si do futet Marrëveshja e Ohrit.

Në variantin e parë marrëveshja u përmend si një nga arsyet e formimit të shtetit të Maqedonisë ku reaguan edhe ekspertët kushtetues. Korrektësi të vogël do të ketë edhe te definimi i shpalljes së ASNOM-it.

Tash, propozimi përfundimtar për ndryshimin e Preambulës është “në pajtim me traditën e Republikës së Krushevës, vendimet juridike të shpallura në ASNOM për popullin maqedonas, referendumi i tetë shtatorit të vitit 1991 ku shprehet vullneti për të krijuar shtet autonom dhe të pavarur dhe Marrëveshja e Ohrit…”

Sipas informatave që vijnë nga Athina, Qeveria e Tsiprasit i përshëndet këto amendamente të formuluara, që sipas tyre janë në pajtim me marrëveshjen e Prespës. Termi “diasporë” që tash propozohet të jetë pjesë e kushtetutës është thuajse identik me nenin 108 të Kushtetutës së Greqisë, që për Athinën zyrtare është korrekte dhe në pajtim me kompromisin midis dy shteteve./Telegrafi/