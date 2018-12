Sigurimi i 2/3 të votave për votimin e ndryshimeve kushteuese pas debatit publik, mund të jetë diskutabil, vlerëson analisti politik Selim Ibrahimi.

Sipas tij arritja e shumicës absolute varet nga votat e Aleancës dhe Besës opozitare, e jo nga 8 deputetët e pavarur të VMRO-së. Votat e këtyre të fundit sipas Ibrahimit do të sigurohen me ligjin për amnisti.

“Ajo që është me rëndësi janë deputetët e Lëvizjes Besa të zotit Kasami dhe Alenacës të zotit Sela se si ata do të votojnë në fund të procesit të ndryshimeve kushtetuese që dalin nga Marrëveshja e Prespës. Andaj rëndësi do të duhet ti kushtohet këtij pozicioni politik pra Aleancës për Shqiptarët dhe Besës së Kasamit që në fund vota e tyre do të jetë vendimtare sa i përket marrëveshjes dhe rivotimit të ndryshimeve kushtetuese.” – tha analisti politik, Selim Ibrahimi.

Por analisti Petar Arsovski i bindur se shumica e votave nuk do të rrezikohet nga partitë opozitare shqiptare. Sipas tij numri i mbështetësve të ndryshimeve kushtetuese do të rritet.

“Vështirë do të shpërndahet shumica prej 2/3 në kuvend gjatë leximit të tretë, pasiqë sikurse kalon koha ashtu edhe do të rritet presioni për përmbylljen e ndryshimeve kushtetuese. Uniteti i VMRO-DPMNE-së kundër atyre deputetëve do të ulet, ndërkaq shumica do të rritet. Partitë politike shqiptare nuk do të lejojnë që të jenë frenues të procesit euroatlantik. Edhe nëse nuk arrihet konsenzus për kërkesat e tyre, ato do ti lënë për kohëra më të mira.” – deklaroi analisti politik, Petar Arsovski.

Opozita shqiptare kërkoi që në amendamentin e katërt të mos bëhet vetëm mbrojtja e trashëgimisë kulturore të maqedonasve në diapsorë, por edhe e shqiptarëve dhe kjo të përcaktohet qartë duke mos u lënë mundësi për interpretim.

Katër projekt amendamentet për ndryshimet kushtetuese pritet të kalojnë në debat publik i cili do të zgjasë pesë ditë pune nga dita e publikimit në gazetën zyrtare. Pas përmbylljes së debatit, qeveria rikthen amendamentet kuvendit për tu miratuar me dy të tretat e votave.