Kryeministri Zoran Zaev ka thënë se është optimist se do të arrijë shumicë të dy të tretave të votave në Kuvend për ndryshimet Kushtetuese, ndërsa senaca parlamentare për amandamentet pret që të zgjatë dy deri në tre dietë, pasi që VMRO-DPMNE ka paralajmruar se nuk do të merr pjesë në seancë, njofton Koha.

“Seanca parlamnetare e caktuar për më 9 janar, e di se duhetb të zgjatë maksimum 10 ditë, por siç është paralajmruar se opozita e udhëhequr nga VMRO-DPMNE nuk do të merr pjesë në senacë, me siguri se ajo do të zgjatë dy deri në tre ditë, aq sa do të vlerësojnë deputetët. Ne do të jemi aty. Por mënyra e votimit do të jetë si rezultat i vet debatit, si rezultat i amandamenteve, si rezultat i vullnetit të gjithë deputetëve të cilët kanë dorëzuar amandamente dhe si rezultat i besimit të përgjithshëm se këtë proces duhet ta sigurojmë”, ka thënë kryemnistri Zaev.

Ndërsa, lidhur me kërkesat e Lëvizjes BESA, kryeministri Zoran Zaev ka bërë të ditur se nesër do të takohet me kryetarin e kësaj partie Biall Kasami.

“Unë do të them se do të bëjë ç’mos që të sigurohet dy e treta e votave në Kuvend. Këtë do t’ia bëjmë me dije opinionit në ditën e votimit në Kuvend dhe do ta ndajmë me do knaqësinë e asaj që është arritur ose do të bartim përgjegjësi. Vetëm se dua të theksoi se unë jam optimist për shkak të përgjegjësisë që e kanë të gjithë deputëtët, por jo vetëm edhe pushteti ekzekutiv, se kemi mundësinë që me sukses ta përmbyllim këtë proces. Për nesër kam caktuar takim me Biall Kasamin, me të cilin do të bisedojmë për atë që ai mendon se duhet të bisedojmë. Jam i kënaqur që Lëvizja BESA e udhëhequr nga Bilall Kasami dhe Alaeanca për Shqiptarët e udhëhequr nga Ziadin Sela, janë pjesë e pandarë e mbështetësve të integrimit të Republikës së Maqedonisë në NATO dhe BE, ndërsa kjo nënkupton se pres seriozitet, siç e kam edhe unë, dhe përgjegjësi, për arsye se ky synim është edhe pjesë e përcaktimeve të tyre programore, përcaktim i shtetit dhe i mbi 80 për qind të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë”, theksoi Zaev.