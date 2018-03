Ndryshon komplet situata te rasti “Monstra”: Celulari i një agjenti maqedonas është gjetur në veturën “Opel”!

“Një funksionarit të lartë nga Drejtoria për Siguri dhe Kundërzbulim (DSK) i ka rënë telefoni në veturën që sipas akuzës fillestare të Prokurorisë, me atë veturë (Opel Omega) kanë lëvizur të akuzuarit për vrasjen e pesëfishtë në Smillkovë”, kështu deklaroi një familjarë i të vrarëve në Liqenin e Smillkovës, duke kërkuar nga trupi gjykues që sa më shpejtë të zgjidhet rasti dhe të mos anulohen seancat gjyqësore, njofton Portalb.mk.

Familjarët kërkojnë që të zbulohet identiteti i agjentit, ndërkaq deklarojnë se telefoni tani gjendet në Prokurorinë Speciale.

“Telefoni gjendet në Prokurorinë Speciale, unë e kam fotografinë e agjentit të cilit i ka rënë telefoni. Të zbulohet se kush është dhe pse e fshihet emri i agjentit”, deklaroi familjarë gjatë seancës së sotme gjyqësore.

Avokati i të akuzuarve për rastin “Monstra”, Sasho Dukovski deklaroi se nuk ka njohuri se për çfarë telefoni bëhet fjalë.

“Nuk jam i sigurt për diçka të tillë, që nuk do të thotë se s’është ashtu. T’ia lëmë procedurës gjyqësore ta konstatojë të vërtetën”, deklaroi Dukovski.

Familjarët e të vrarëve sot gjithashtu kërkuan që të deklasifkohen të gjitha materialet të cilat janë të lidhur me këtë rast dhe të cilat trajtohen si fshehtësi shtetërore.

“Kërkojmë të deklasifikohen të gjitha materialet të cilat trajtohen si fshehtësi shtetërore, mos janë ato më të rëndësishëm se fëmijët tanë që kanë vdekur. E kërkojmë telefonin e fëmijës që të na kthehet urgjentisht. E ka mbyllur telefonin? Shumë ka rëndësi për ne ajo që të na kthehet. Nuk do të jemi të gjallë derisa të mbarojë gjykimi”, thanë familjarët.

Ata gjithashtu kërkojnë që të shihet automjeti kontestues, me të cilin sipas akuzës fillestare të Prokurorisë Themelore Publike kanë lëvizur të akuzuarit. Ky automjet asnjëherë nuk u lejua që të shikohet nga afër, por vetëm nëpërmjet fotografive.

Ndryshe, sot është anuluar seanca gjyqësore për rastin “Monstra”, pasi që Prokuroria Speciale Publike më 12 mars ka parashtruar kërkesë që ta marrë në udhëheqje rastin, si pasojë e së cilës kërkesë Prokuroria Publike nuk kishte caktuar prokuror publik për seancën e sotme.

Deri te dhënia e përgjigjes nga PTHP-ja për kërkesën e PSP-së duhet të kalojnë 10 ditë. Seanca e radhës do të mbahet më 17 prill me fillim prej ora 09:00.

“PSP-ja parashtruar kërkesë që ta marrë rastin “Monstra” dhe tash procedura do të udhëhiqet nga ajo. Argumentet për të cilat është marrë rasti janë të qarta sepse puna e PSP është që punojë lëndët që kanë të bëjnë me telefonata e përgjuara, dhe për këtë PSP ka të drejtë t’i përfaqësojë të akuzuarit në këtë rast. Është e qartë se kjo duhet të argumentohet dhe të zbardhet rasti në tërësi”, tha avokati mbrojtës Naser Raufi.