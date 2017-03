Ndryshon ora, akrepat zhvendosen para

E diela e fundit e muajit mars, pra dita e nesërme shënon ndërrimin e akrepave të orës dhe zhvendosjen e tyre një orë përpara. Ky ndryshim i orës do të ndodhë në orën 2 të mëngjesit, kur akrepat do të zhvendosen dhe ora do të shënojë 3. I quajtur numërimi i orës verore, ky ndryshim do t’u japë mundësi të gjithë njerëzve të shijojnë sa më shumë ditën dhe rrezet e diellit. Ndryshimi i orës filloi të përgjithësohej nga viti 1974, pas krizës së parë të naftës dhe kur disa vende vendosën të çojnë përpara orën në mënyrë që të shfrytëzonin më shumë dritën e diellit dhe të konsumonin më pak energji elektrike.