Në Dollnen po ndodh pastrim etnik i shqiptarëve, Lëvizja Besa takon banorët e shqetësuar

Përfaqësues të lartë të Lëvizjes Besa kanë realizuar takim me qytetarët e komunës së Dollnenit, një ndër komunat më të margjinalizuara shqiptare në Maqedoni. Edhe pse zgjedhjet kanë kaluar, përfaqësuesit e Lëvizjes BESA kanë diskutuar me qytetarët lidhur me hallet e tyre dhe mënyrat se si mund tu ndihmohet për të lehtësuar jetën e tyre. Qytetarët e Dollnenit janë ankuar për jetën e vështirë që bëhet në këtë anë, kurse shumë prej tyre janë ankuar se politika maqedonase e përkrahur nga vasalet shqiptarë po vazhdon me projektet për largimin e rinisë shqiptare nga kjo komunë. Përfaqësuesit e lartë të Lëvizjes BESA kanë premtuar se me të gjitha forcat do të luftojnë kundër projekteve për pastrim etnik të Dollnenit.