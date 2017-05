Ne fituam por shqiptarët “humbën”

QENAN ALIU

Me sa duket, ky është trendi në politikën në Maqedoni. Kur një politikan përbetohet se kurrë nuk do të bëjë aleancë me atë apo këtë parti, dijeni se bash kjo do të ndodhë – para ose pas zgjedhjeve.

Atë që nuk mund ta arrijnë para zgjedhjeve e arrijnë pas. Pas zgjedhjeve siç po e shohim ka të ngjarë që të gjith të bëhen bashkë, kalamaj e komandantë, xhonturq e atdhetarë, guximtarë e besatarë, progresiv e destruktiv, ata që kanë humbur dhe ata që e kanë gjetur çelësin të gjithë mendojnë ndryshe por prap ecin drejtë dhe bashkë dalin fitimtarë . Ndërkaq partitë dolën fitues e, por shqiptarët humbën do të thoshte kryeplaku!