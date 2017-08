Në jahtë me “muskulozin”, ç’po i bën të moshuarit Marina Fara? (FOTO)

Marina Fara prej kohësh është në qendër të vëmendjes nga mediat rozë. Kjo ka ndodhur për shkak të historive të shumta të lidhjeve të saj dhe jetës luksoze që ajo bën. Por një foto e saj e postuar nga faqa “Demaskimet Shqiptare” ka tronditur rrjetin. Ajo shfaqet në një jaht dhe pranë saj qëndron një burrë i moshuar. Nga pozicioni që ka vajza e këngëtares, Eli Fara nuk të jep përshtypjen sikur është një foto miqësore, pasi ato janë shumë të afruar me njëri tjetrin. Ajo që të lë të kuptosh fotoja është se Marina po e shijon plotësisht xhiron në jaht me të moshuarin. KLIKONI me poshet per t’i pa fotot dhe shkrimin: