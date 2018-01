Në këtë ditë Shkëndija i nis përgatitjet

Shkëndija nga Tetova, kampion vjeshtor i Maqedonisë në futboll, nga e mërkura starton me fazën përgatitore për gjysmësezonin pranveror.

“Shkëndija kërkon këtë sezon titullin e kampionit dhe për këtë arsye përgatitja e adekuate e skuadrës është e rëndësisë kruciale. Për këtë arsye stafi teknik ka përgatitur planprogramin për fazën përgatitore e cila nis të mërkurën (3 janar) me grumbullimin e parë të planifikuar në orën 13:00. Ditët e para si zakonisht do të kryhen matjet dhe ekzaminimet mjekësore, ndërsa dy fazat tjera do të realizohen në Ohër dhe Antalia të Turqisë”, thuhet nga KF Shkëndija.