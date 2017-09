Në këtë takim kanë qenë edhe Beqir Hasani e Musa Xhaferi, pse po fshehet fotografia?

Një takim që është realizuar ndërmjet kreut BDI-së Ali Ahmeti dhe kandidatit nga radhët e kësaj partie për kreun e Komunës Çair Visar Ganiu, ka shtuar kurreshtjen e opinionit shqiptarë, sidomos atij në Shkup, me çrast janë shtuar edhe komentet e ndryshme rreth këtij takimi. Burime të portalit gostivari24 thonë se në takim kanë qenë edhe kryetari i degës së BDI-së në Çair, Beqir Hasani dhe Musa Xhaferi. Këto burime nuk e kanë të qartë se pse po fshehet fotografia e Ganiut dhe Ahmetit me Hasanin e Xhaferin, kur edhe ata të dy e kanë mësuar Visa Ganiun se si duhet të punojë për të mirën e qytetarëve të Çairit, siç kanë punuar me Izet Mexhitin tre mandatet e kaluara. Pritet konfirmim prej BDI-së për këtë informacion.