Në listën e dytë të Milevskit:Sadiki, Selmani, Totre, Krivanjeva….

Seleksionuesi i përfaqësueses U 21 të Maqedonisë, Bllagoja Milevski në konferencën e sotme për media publikoi dy lista për grumbullimet reprezentuese të shpresave të vendit.

Njëra listë është me 17-të futbollistë të cilët do të udhëtojnë në Kampionatin Evropian në Poloni, ndërsa tjetra me gjeneratën e re 1996/97, e cila përgatitet për ciklin eliminator për KE që do të zhvillohet në Itali. Nga lista e dytë, seleksionuesi Milevski do të thërasë 6-7 futbollistë për t’u bashkuar me ekipin U 21 që do të udhëtojë për në Poloni.

Ja lista e futbollistëve të gjeneratës 96/97 që do të grumbullohen më 1 qershor.

Portierë: Filip Iliq (Gandzasar-Armeni), Bobi Celeski (Makedonija Gj.P.)

Mbrojtës: David Atanasovski (Akademia Pandev), Nehar Sadiki (Rabotniçki), Kostadin Çeshmexhiev (Makedonija Gj.P.), Aleksa Amanoviq (Javor-Serbi), Jovan Popzllatanov (Pelister), Stefan Kostov (Bregallnica), Besart Krivanjeva (Shkupi), Filip Stojanovski (Apolonia-Shqipëri);

Mesfushorë: Elif Elmaz (Rabotniçki), Ennur Totre (Shkëndija), Davor Zdravkovski (Makedonija Gj.P.), Stefan Jeftovski (Lokomotiv Plovdiv-Bullgari), Martin Mirçeski (Pelister), Din Allomeroviq (Makedonija Gj.P.), Kalvin N’Sombo, Kristijan Filipovski (Sileksi);

Sulmues: Emil Abaz (Spartak-Serbi), Tihomir Kostadinov (Zllate Moravce-Sllovaki), Petar Petkovski (Vardari), Remzifaik Selmani (Renova), Benjamin Demir (Rabotniçki), Boban Georgiev (Bregallnica), Daniel Kreziq (Odevold-Suedi), Matej Cvetanovski (Makedonija Gj.P.).