Në Novi Pazar nuk është lejuar të dëgjohet himni serb (VIDEO)

Volejbollistët e Novi Pazarit për herë të parë në historinë e tyre kanë fituar kupën e Serbisë në volejboll, duke mundur Vojvodinën me rezultat 3-0. Mirëpo, në këtë ndeshje vendasit e Novi Pazarit nuk kanë lejuar që të dëgjohet himni serb “Boze Pravde”. Mediat serbe këtë veprim e kanë quajtur skandal, por organizatori i finalës së kupës në marrëveshje me Federatën e volejbollit serb kanë vendosur që himni mos të lëshohet, për shkak se do të vësrshëllehej nga publiku i pranishëm./lajm