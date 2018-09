Komisioni Shtetëror Zgjedhor (KSHZ) ka njoftuar për daljen e qytetarëve në referendumin për emrin e Maqedonisë, ku kanë thënë se deri në ora 09:00 kanë dalë 2.45% e qytetarëve, njofton Telegrafi Maqedoni. Në vazhdim, do të ju pasqyrojmë daljen e qytetarëve nëpër gjithë komunat, ku Pehçeva është me dalje më të lartë, me 5,17% kurse Konçe ka dalje më të vogël me 0.53%.

Sipas KSHZ-së, në Tetovë kanë dalë 2,21%, në Kërçovë kanë dalë 1,75%, në Kumanovë 3,11%, Pehçevë 5,17%, Shtip 3,36%, Strugë 2,38%,

KSHZ me komunikimin e radhës do të del në ora 11:30 për rezultatet dhe të reja deri ora 11:00. Më poshtë e keni listën e plotë të daljes në çdo komunë.

Në Pehçevë dalja është më e madhe në gjithë Maqedoninë