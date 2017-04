Në prag lufta e madhe, Rusia dërgon luftanijet kundër SHBA-së (FOTO/VIDEO)

Presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar dislokimin e destrojerit rus për të mbrojtur bregdetin sirian dhe u zotua për të forcuar mbrojtjen e Bashar al-Assad kundër raketave amerikane, duke u rritur edhe më tej tensionet për luftë të madhe mes Rusisë dhe Perëndimit, transmeton TetovaSot.

Me urdhër të Presidentit Vlladimir Putin, destrojeri Admiral Grigorovich i armatosur me raketa dhe sistem vetë-mbrojtjes është kthyer nga lundrimi nga Deti i Zi dhe është afruar bregut së Detit Mesdhe në drejtim të Sirisë, për të paralandalur sulm tjetër nga ushtria amerikane e cila është pozicionuar me dy luftanije “USS Ross” dhe “USS Porter”.

Destrojeri do të kalojë përmes ujërave të Mesdheut Lindor, ku gjenden anijet amerikane “USS Ross” dhe “USS Porter” nga të cilat janë gjuajtur 59 raketa Tomahawk e që cak ishte baza ajrore ushtarake al-Shayrat Asadit pranë Homs në orët e para të ditës së sotme, nga ku besohet të ketë pasur burimin sulmi me gaz nervor sarin në Khan Sheikhun në Idlib.

Putin sot e quajti atë një “akt i paligjshëm i agresioni” dhe gjithashtu grabitur deri një marrëveshje për të shmangur përplasjet mes të ajrit në mes të avionëve luftarakë rusë dhe amerikanë mbi Sirinë./TetovaSot/