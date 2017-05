Në Shkup mbahet konferencë rajonale për punë sociale

Asociacioni i studentëve të punës sociale organizon Kongresin e pestë rajonal të studentëve të punës sociale që do të mbahet në Fakultetin filozofik në Shkup, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Sipas AIM-së, në kongres, studentë nga tetë qytete të rajonit do të prezantojnë punimet e tyre në tre tema: ”Sfidat me të cilat përballet punëtori social në punë me bashkësitë e margjinalizuara”, ”Pjesëmarrja e të rinjve në krijimin e politikave sociale” dhe ”Puna sociale në kontekst të mbrojtjes së fëmijëve nga keqpërdorimi”.

Aktiviteti do të mbahet nga sot e deri më 14 maj të këtij viti./