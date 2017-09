Në Tetovën e Lazim Destanit e Shefki Idrizit, bëhet fushatë partizano-komuniste: Çezmat tona plotë me ujë!

Ish zëvendës kryeministrja për eurointegrime, Teuta Arifi, si duket nuk ka mësuar asgjë deri sa ka ushtruar këtë post. Në Tetovën me dy universitete, me intelektualë të njohur në Evropë e përtej Evropës, me biznesmenë të rangut të Lazim Destanit e Shefki Idrizit, Teuta Arifi bën fushatë parazgjedhore të stilit partizano-komunist nga koha e Titos e Eneverit në stilin “Çezmat tona plotë me ujë”.

“Ujësjellësi i Tetovës tashmë reflekton në çezmat e qytetarëve. Drenoci ishte një nga zonat e cila ka vuajtur më shumë nga mungesa e ujit.

Pa llafe, pa statistika, sot isha vetë personalisht në shtëpitë e banorëve të lagjes Drenoc për të parë nga afër gjendjen faktike të ujit në këtë vendbanim.

Çezmat ishin plot, uji ishte aty.

Kërkojmë sot mbështetjen e tetovarëve që bashkërisht ashtu siç bëmë kontratë për ujin, të vazhdojmë me projektet tjera kapitale të cilat do të përmirësojnë dukshëm jetën e tetovarëve.

Ta gëzojmë bashkërisht ujësjellësin e ri të qytetit”, ka thënë Arifi.