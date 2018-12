Nga partia në pushtet LSDM akuzojnë se me rritjen e energjisë elektrike për 100%, me heqjen e tarifës për energji elektrike të lirë, OBRM-PDUKM, ka detyruar që shumë shtëpi që të kalojnë në ngrohje jo ekologjike me çka sjell edhe rritjen e ndotjes së ajrit.

“OBRM-PDUKM dhe Hristijan Mickoski si këshilltar i atëhershëm për energjetikë dhe njeriu i parë i ELEM-it kanë përgjegjësi direkte për ndotjen e ajrit”, akuzojnë nga LSDM.

Nga atje thonë se me marrjen e një varg masash me qëllim të mbrojtjes së mjedisit jetësor dhe ajër më të pastër por zgjidhet problemi me ndotjen e ajrit.

“Bashkia e Shkupit ka blerë 40 autobus ekologjik për transport publik. Do të ndryshohen disa autobus të NTP-së me autobusë modern ekologjik me çka do sjell dhe uljen e ndotjes së ajrit çka vjen nga komunikacioni”, thuhet në deklaratën e LSDM-së./Telegrafi/