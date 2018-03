Në Zvicër, paralajmërohet spektakël i madh në kik-boks

Shteti i Zvicrës shumë shpejt do të ketë rastin të ndjek një event të madh në sporte luftarake dhe plotë surpriza. Bashkorganizator janë tre persona, secili profesionist në punën e tij. Të njëjtit janë dëshmuar me organizimet që kanë pasur në të kaluarën, kurse tani kanë mbledhur forcat për një spektakël që do organizohet në Bazel ose në Cyrih më 22 shtator 2018.

Bëhet fjalë për Valdet Bajramin, i cili do të jetë edhe president, Urim Saiti dhe Avdyl Salihu. Evenimenti do të quhet “The Money Challenge”, ku organizatorët përveç përballjeve, kanë paraparë edhe ndeshje për titull Evrope, ku në njërën do ndeshet kërçovari, Urim Saiti.

Poashtu në program do ketë edhe një turnir nga tetë luftëtar në K1, ku do luftojnë për çmimin e madh prej 10.000 franga.

Nga tani organizatorët kanë filluar edhe kontaktet e para me kik-boksier dhe boksier të njohur shqiptarë ku disa prej tyre madje janë pajtuar që të marrin pjesë, por momentalisht nuk dëshirojnë që emrat e tyre ti bëhen publike deri në momentin kur do gjinden dhe kundërshtarët e tyre. Me një fjalë shumë mirë është pritur ky eveniment tek sportistët dhe pritet një Mega-spektakël i madh, ku do jetë edhe tradicional.

Presidenti i “TMC”, Valdet Bajrami u shpreh shumë i gëzuar me këtë projekt të ri që do e realizoj me bashkëpunëtorët e tij, Urim Saiti dhe Avdyl Salihu, dhe premtoj se puna e tyre do të shihet qysh në evenimentin e parë.

“Kemi biseduar shumë gjatë me Urimin dhe Avdylin për konceptin, madje kemi biseduar edhe për gjërat ma të thjeshta vetëm e vetëm që dalim të suksesshëm. Të gjithë kemi pas përvoja me organizime dhe të njëjtat i kemi paraqitur në flet, ndërkohë që kemi futur në program disa gjëra që do jenë risi në evente dhe mendoj se të njëjtat do të pranohen shumë mirë edhe nga shikuesit. Nga tani e shoh se kemi mbështetje të madhe edhe nga sportistët, kështu që apeloj secili që mendon se mund të ngjitet në ringun tonë mund të na kontaktoj dhe në fund do të kënaqemi të gjithë me atë spektakël që do e organizojmë”, tha Bajrami.