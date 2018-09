Nëna e sëmurë me katër fëmijë nga Shkupi, ka nevojë urgjente për ndihmën tuaj! (Video)

Sebahate Saiti, nëna me katër fëmijë ka nevojë urgjente për ndihmën tonë. Këtë grua para një viti e kam gjetur në gjendje të rëndë shëndetësore. Gati një javë kishte mbetur pa ngrënë dhe bashkë me fëmijët e saj për një javë kishte fjetur në dysheme. Gjendja e saj shendetësore ishte e rënduar, por fal Allahut dhe njerëzve human ajo tani është vendosur në një banesë më qira. Një afarist I njohur ia ka paguar qiranë për një vit. Ndërsa OH “Nun’ disa muaj rradhazi I ka dërguar ushqim. Faliminderit të gjithëve. Si individ jam munduar të mos ia lëshoj dorën për asnjë moment, vetëm për faktin se kjo grua nuk kishte asnjë njeri në jetën e saj tek I cili do të mbështetej. E rritur jetime, pa nënë dhe baba. Gjithë jetën I ka munguar dashuria prondërore, në një moshe minorene familja për ta hequr barrën e përgjegjësië e marton me para. Por familja e burrit sic pohon Sebahati dhe fëmijët, sillen me atë si një mall që e ka blerë.

Nuk thonë kot, Zoti mos të lash pa nënë dhe baba. Kush ka mundësi ti ndihmojë Sebahatit, mund ë lajmërohet direkt në numrin e saj 071 739 492

ajo deri ne fund te shtatorit e ka të paguar qiranë, pastaj rrezikon te mbete rrugëve. Historia e saj ta tërrqeth trupin, por për shkaqe etike ne nuk do ta plasojmë ketu. Para dy ditëve pa asnje shenjë jete eshte shtruar ne spital, fal Zoti momentalisht gjendja e saj është stabile por herë pas here, ndodh të përkeqësohet si razultat tmerreve që ka përjetuar prej në fëmijëri dhe luftës për mbijetesë që vazhdon edhe sot e kësaj dite.

Të dhenat e Sebahate Saitit

Numri I telefonit:+38971739492

Numri I xhirrollogarisë HalkBank 270_7000446376.03

Numri I amzes 1209984455178