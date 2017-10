Nënat tetovare “selam” qeverisë: Mos ua ktheni fëmijëve tanë helmin e Jugohromit!

Lëvizja Nëna dhe Fëmija reagon ashpër ndaj informacioneve, se në ambientet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë do të nënshkruhet marrëveshje me pronarët dhe sindikatën e fabrikës Jugohrom, për rifillim me punë të fabrikës, gjatë muajit mars ose prill të vitit të ardhshëm.

“Fillimisht, rikujtojmë Kryeministrin e Republikës së Maqedonisë, z. Zoran Zaev, se vlerësimi i Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, që afati për instalimin e sistemit për menaxhim me ambientin jetësorë të përcaktuar në lejen e punës të mëparshme të fabrikës Jugohrom është 18 muaj ndërsa afati për instalimin e filtrave ekologjik është dy vjet. Andaj kërkojmë përgjigje urgjente nga Kryeministri që të informojë opinionin publik për përmbajtjen e marrëveshjes të cilën planifikojnë ta nënshkruajnë me pronarët dhe sindikatën e Jugohromit”, thuhet në reagimin e kësaj Lëvizje.

Lëvizja Nëna dhe Fëmija, proteston kundër nënshkrimit të një marrëveshje me fabrikën Jugohrom, pa

instalimin e filtrave ekologjik.

Lëvizja Nëna dhe Fëmija, dhe qytetarët e Tetovës nuk do të lejojnë hapje të fabrikës pa instalimin e filtrave

ekologjik që me vite u premtuan dhe asnjëherë nuk u realizuan. Për këtë do të protestojmë siç kemi

protestuar deri më tani, me kërkesë që sa më shpejtë kjo fabrikë të fillojë me procesin e instalimit të

filtrave pa tregtuar me shëndetin e fëmijëve tanë dhe banorëve të komunës së Tetovës dhe më gjerë të

rajonit të Pollogut të cilët kishin impakt direkt nga ajri i ndotur viteve të kaluara, në asnjë formë dhe

mënyrë.

“Çdo marrëveshje mes fabrikës Jugohrom, si dhe Qeverisë së Maqedonisë pa instalim të filtrave kuptohet si

minim direkt i premtimeve të Kryeministrit Zoran Zaev, dhe partive të kualicionit, Ministrave të kësaj

qeverie, ndaj qytetarëve se qeveria e re do të angazhohet rreth ambientit jetësorë dhe për një Maqedoni

më të pastër, duke siguruar ambient dhe ajër të pastër për gjithë qytetarët e Maqedonisë.

Përkujtojmë Qeverinë e Republikës së Maqedonisë që prej ditës së mbylljes së Fabrikës Jugohrom, Tetovës, iu kthye çiltërsia e qiellit, ajri i freskët i Malit Sharr, u largua mjegulla e zezë vdekjepruese që mbulonte qytetin tonë gjatë këtyre viteve kur Fabrika Jugohrom punonte dhe helmonte qytetarët e Tetovës.

Të dhënat statistikore që i mbledh dhe publikon Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor, për

cilësinë e ajrit dëshmojnë qartë se ajri gjatë periudhës kur Jugohrom nuk punonte, qoftë gjatë stinës së

verës apo dimrit, ishte për mbi 60% më i pastër”, theksohet në reagim.

Nësë kjo marrëveshje nënshkruhet dhe Jugohromit i mundësohet fillimi me punë në muajt Mars ose Prill të

vitit të ardhshëm, ndërsa ne besojmë që instalimi i filtrave nuk është i mundur për këtë afat kohorë,

vlerësojmë se nuk ka asnjë lloj dallimi ndërmjet kësaj dhe qeverisë së kaluar, prandaj do të aktivizojmë çdo

metodë protestimi duke përfshirë edhe protestat para Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, porosisin nga Lëvizja Nëna dhe fëmija, organizatë që grumbullon nënat nga Tetova dhe mbarë Pollogu.