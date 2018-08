Nënës kurrë nuk mund t’i dalim hakut

Te gjithe deshirojme t’ja falim boten. Por ajo vertete neve na ka fale boten. Te gjithe e duam, por ajo digjet per ne. Te gjithe themi e japim jetem per te, e ajo na jep neve jete dhe na kushton gjithe jeten e saj. Te gjithe ne e duam, por ajo na dashuron. Te gjithe enderrojme ti kthejme nje dite hakun, por sado qe te bejme nuk mund te ja kthejme as hakun e nje dite qe na ka kushtuar. Andaj te mos enderrojme, por ne realitet, sa i kemi prane, t’ju perkushtohemi, te kujdesemi dhe ti duam. Nena, dhurata me e mire qe na ka dhene Zoti, dashuria ime qe nuk ka fund. Zot jepi shendet nenes time dhe gjithe nenave ne bote. /Hadi Osmani



