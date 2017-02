Nënshkrimet BDI-së arritën në LSDM, nesër priten të BESËS dhe Aleancës

Nënshkrimet e BDI-së kanë arritur në LSDM, por ende nuk kanë arritur ato të BESËS dhe Aleancës për shqiptarët, njofton TetovaSot.

Nga të dy partitë thanë se deri nesër Zaev do të marrë nënshkrimet dhe përsëritën se kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se do të japin mbështetje për formimin e qeverisë.

Sot Këshilli Qendror i LSDM-së, vendosi unanimisht që të mandatojnë kryetarin Zoran Zaev për mandatar të ri për të formuar qeverinë e re në Maqedoni. Në fjalimin e tij Zaev tha se, është nderë për të që pas 11 viteve regjim të formojnë qeverinë e re./