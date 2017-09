Nepotizmi në vepër, Taravari emëron kushërinjtë e tij në borde drejtuese në shëndetësi (FOTO)

Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari, i cila njoftoi tërheqjen e tij nga detyra e ministrit dhe kandidaturën e tij për kryetar të Gostivarit, po vendos familjarë të tij në bordet drejtuese të institucioneve shëndetësore publike.

Megjithëse ai njoftoi se do të largohet nga Ministria e Shëndetësisë dhe do të kandidojë për kryetarin e Komunës së Gostivarit, Arben Taravari, si duket nuk po largohet plotësisht. Dora e tij e zgjatur në Shëndetësi do të jetë kushëriri i tij i parë, Genc Taravari, i cili është edhe anëtar i Bordit të Institutit Publik për rehabilitimin e dëgjim, të folurit dhe zërit.

Vendimin për emërimin e anëtarëve të Bordit Drejtues është nënshkruar nga Zoran Zaev, i cili është publikuar në Gazetën Zyrtare, njofton Kurir.

Por nepotizmi nga ana e Arben Taravarit, LSDM-së dhe Zoran Zaevit nuk përfundon këtu, sepse për anëtar të Bordit Drejtues është vendosur edhe një kushëri tjetër i tij. Bëhet fjalë për Hajber Taravari, edhe një kushëri i ministrit Taravari, i cili është emëruar për anëtar të Bordit Drejtues në ISHP Klinika univesitare- kadiokirurgjia në Shkup. Gazeta Express