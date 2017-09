Nëse Allahu ju ka larguar nga zemrat e njerëzve, këngëtaret nuk mund të ju afrojnë!

Të nderuar garues për Kryetarë komunash ,në ato shqiptare !

Mos gaboni të bëni harxhime të majme duke ftuar këngëtarë e këngëtare elitare në këtë kohë krize që mbisundon mbi supet e atyre pak qytetarëve të komunave me të cilat pretendoni të qeverisni apo të riqeverisni gjithandej .

Ju sygjerojë si mik i juaj se “NËSE ALLAHU ME MADHËRINË E TIJ E KA BËRË QË TË JU LARGOJ NGA ZEMRAT E NJERËZVE, BESONI SE NUK DO TË MUND TJU NDIHMOJNË EDHE SIKUR TË FTONI TË GJITHË ARTISTËT E ESTRADËS MUZIKORE”!

Me rrespekt!, Qenan Aliu