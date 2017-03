Nëse Bdi qenka Vlerë kombëtare, atëherë vaj halli për ne!

…Do të duhet të bëjmë një digresion publik. Nëse edhe me tutje Bashkimi Demokratik për Integrim do të vetëcilësohet si VLERË KOMBËTARE, atëherë duhet shqiptarëve tua sqarojë me investigimin që propagon se çbëri gjat mbi një dekade ortaki pushteti me VMRO-në si ANTI FORCË shoviniste e pjestarëve të kombit të partisë që vetëcilësohet si vlerë .

Po ju lutem, cili komb në botë ka parti politike që e atribuon apo që vetatribuohet si vlerë kombëtare ? Po të jetë kështu, atëherë ju u përgjysmuat me legjitimitetin, vallë a do të thotë kjo se u përgjysmua Vlera kombëtare ?!

( q. aliu )