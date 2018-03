Nëse din Talat Xhaferi ligji i gjuhëve mund të hyjë në fuqi

Pas rivërtetimit të Ligjit për përdorimin e GJUHËHËVE në LEXIM TË TRETË dhe pas pronocimit të kryetarit të shtetit se nuk do ta nënshkruaj DEKRETIN për shpalljen e ligjiit në ,,Gazetën zyrtare të RM-së,, , vendi gjindet në KRIZË INSTITUCIONALE .

Pra , pa shpalljen e ligjit në ,,Gazetën zyrtare,, juridikisht nuk ka ligj dhe poashtu pa nënshkrimet e të parëve të institucioneve atij të Kuvendit dhe të Presidencës ligjet nuk mundë të shpallen.

Por në këtë FAZË ( gjendje ) egziston vetëm një MUNDËSI për shpalljen e Ligjit për gjuhët, që ate nëse Ivanov nuk do të rreflektoj për ta nënshkruar Dekretin për shapllje për të cilën është i DETYRUAR sipas kushtetutës, atëherë të njëjtën do të duhet ta bëjë kryetari i kuvendit duke e nënshkruar DEKRETIN në të dy këndet edhe si kryetarë kuvendi edhe në këndin e kryetarit të shtetit.

EKSKLUZIVE ;-

( Një informacion për z. Talat Xhaferi për të mbetur PA MERAK, sepse këtë nuk besoj se ia kanë dhënë edhe shërbimet e kuvendit dhe këshilltarët e tij . )

Meqëse disa ekspert maqedonas me të madhe thiren në PRECEDENTËT juridik të zbatuar deri më tani nga ana e presidentëve të vendit duke e arsyetuar presidentin Ivanov për mosnënshkrimin e Dekretit për shpalljen e ligjit, NESËR në ora 10 :oo do të publikoj poashtu PRECEDENTIN dhe pse pa kurrfarë droje Talat Xhaferi do të mundet ta nënshkruaj Dekretin për shpalljen e ligjit edhe në këndin e kryetarit të shtetit . Po edhe kjo është kundërkushtetuese por është PRECEDENT ashtu siç është veprimi i presidentit Ivanov.

Në DREJTËSI egziston parime se ;- NUK MUND TË KETË SHPRAZËTIRË JURIDIKE – nëse kjo shpërfaqet për dalje nga ngërçi parimisht së zbatohen dispozitat me ANALOGJI, praktikat parlamentare dhe interpretimet juridike. Shprazëtirë nuk mund të egzistojë SISTEMI DETYRIMISHT TË FUNKSIONOJË!