Nëse fiton Visar Ganiu, ja dy projektet me të cilat do të nis mandatin

Dy projektet të cilat do të nisin menjëherë të realizohen nëse kandidati i BDI-së merr besimin e qytetarëve të Çairit për tu bërë kryetar do të jenë formimi i ndërmarrjes publike për higjienë komunale dhe revizion të planeve urbanistike.

“Në bazë të ideve e sygjerimeve të qytetarëve, do të paralajmëroj dy proekte të mëdha të cilat i planifikoj të i realizoj menjëherë si të filloj me detyrën, natyrisht nëse Ju qytetarët e mi më jepni atë mundësi. Bëhet fjalë për formimin e një ndërmarrjeje publike për higjienë komunale në kuadër të komunës të Çairit dhe revizioni i planeve urbanistike të detajuara në Komunën e Çairit. Këto dy proekte nuk janë pjesë e Kontratës, por për zgjidhjen e tyre do të veprojmë me shumë vëmendje, njëlloj sikur të jenë pjesë e Kontratës” është shprehur Ganiu .

Ai ka theksuar se proektet e Kontratës nuk janë definitive dhe të vetmet të cilat do ti realizojmë.

“Çfarë duam të arrijmë me formimin e një ndërmarrjeje publike për higjienë komunale në kuadër të komunës të Çairit? Sëpari duam ta pastrojmë dhe të e zbukurojmë komunën tonë. Në kuadër të rritjes të vetëdijes të qytetarëve për ekologji, një nga punët elementare është higjiena e sipërfaqes publike, respektivisht higjiena e rrugëve dytësore, sepse siç e dini, rrugët kryesore janë në kompetencat e qytetit të Shkupit. E dyta punë që nuk është më pak e rëndesishme por ka efekt të madh është se ky projekt do të ketë edhe punësime, dhe e dijmë se ky është një problem i hidhur në komunë poashtu sikur në gjithë vendin tone. Në projektin e revizionit te planeve urbanistike të detajuara në Komunën e Çairit, duam që ta shohim realitetin, vallë a egziston uzurpim i sipërfaqeve publike, ose parqeve, të cilat po përdoren nëpër parcelat ndërtimore, dhe nëse ka të tilla e të cilat ligji nuk e lejon atë gjë, me përkrahjen e Këshillit të ri komunal, do të bëjmë korrigjime të cilat do të jenë në interesin e qytetarëve” ka thënë Ganiu, njofton Aktuale.mk .

Kandidati i BDI-së për kryetar të Çairit, Visar Ganiu në fund ka thënë se ai vështirë jep premtime, por ata që e njohin e dinë se fjala e tij ka vlerë dhe se do të bëjë çdo gjë që tirealizojë premtimet