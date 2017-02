Nëse jeni single, nuk jeni vetëm, ja ç’kanë bërë VIP-at beqarë për festë (Foto)

Ndonjëherë rrëmbehemi kaq shumë nga festat dhe ditët e shënuara, sa harrojmë që ka njerëz që nuk i festojnë; disa nga pamundësia, disa se nuk duan, të tjerë se kanë gjëra më të mira për të bërë. Dhe ju kërkojmë falje. Falje sepse u verbuam kaq shumë nga magjia e Shën Valentinit, saqë për një moment harruam që një pjesë e konsiderueshme juaja nuk e ka gjetur njeriun e zemrës dhe mund t’ju kemi bërë alergjikë ndaj polenit me zor.

Por mos u mërzisni, fundja një i dashur i mirë është thjesht një bonus, jo domosdoshmëri. Dhe ashtu si ju, edhe shumë VIP-a shqiptarë janë zgjuar ditën e 14 shkurtit duke turfulluar, kanë shkuar në punë, kanë kaluar mbrëmjen në shtëpi apo rrugëve me shoqërinë, ose i kanë thënë vetes për herë të fundit: Ok, duhet të gjej urgjentisht një të dashur.

Noizy

Jemi të sigurt që reperi ka sukses me femrat, por kjo nuk e ndryshon aspak gjendjen e tij për Shën Valentin. Ndoshta duke mos dashur t’i krijojë iluzione asnjërës prej partnereve të tij potenciale për diçka më shumë, këngëtari ka zgjedhur të dashurohet me shokët e tij gjatë kësaj dite. Kanë ngrënë arra, kanë pirë pak bar dhe alkool dhe mund ta imagjinoni si i ka zënë gjumi. Si qingja!

Ilda Bejleri

Ilda Bejlerit zor se i merren vesh historitë e dashurisë. Sa herë është përfolur për ndonjë romancë të mundshme me futbollistë, moderatorja sportive i ka hedhur poshtë. Kjo shpjegon edhe mungesën e fotove dhe postimeve në rrjete sociale ditën e 14 shkurtit. As edhe një trëndafil nuk u pa në Instagramin e Ildës, por të paktën të gjithë ndjekësit e saj mundën ta shohin seksi në rolin e Anastasia Steel, qoftë edhe pse vetëm për një reklamë.

Anxhelina Hadërgjonaj

Vajza e Albërie Hadërgjonaj nuk ka bërë publik asnjë raport, që pas ndarjes nga Fatmir Hysenbelliu rreth 2 vite më parë. E shohim të publikojë foto dhe video seksi në Instagram, gjë që ka vazhduar ta bëjë deri një ditë përpara Shën Valentinit. Nuk e dimë pse kemi përshtypjen se si një pjesë e mirë e jona, edhe Anxhelina po pret të ulet doza e dashurisë që qarkullon në rrjete sociale, për t’u rikthyer sërish dhe të ndihet ‘normale’ si gjithë të tjerët. Po Anxhelina. E dimë shumë mirë si ndihesh!

Jonida Vokshi

Jonida Vokshi e kaloi 14 shkurtin në palestër, duke na treguar të gjithëve se dashuria për veten qëndron mbi gjithçka. Moderatorja dhe aktorja ka marrë madje edhe një trëndafil nga stafi i palestrës. A ka gjë më romantike se kaq?

Eni Koçi

Eni Koçi jo vetëm se ka festuar Shën Valentinin, po ka shuar çdo shpresë për çiftet atje jashtë, që ende besojnë tek dashuria e vërtetë. “Gëzuar Ditën e Rrenave. Mos gënjeni shumë sot, avash avash,”- ka shkruar këngëtarja në Instagram, duke na lënë të besojmë se mund të jetë zhgënjyer nga dikush. Jo Eni, derrat nuk kanë të gjithë një fytyrë (dikush ka një hundë më të shtypur, dikush më të gjatë).

Beatrix Ramosaj

Ndryshe nga një vit më parë, kur Beatrix Ramosaj ishte e lidhur, këtë Shën Valentin këngëtarja e ka festuar me mamin Antigonën dhe vëllanë Albanin gjatë një koncerti ‘live’ në kryeqytet. Dhe nga sa pamë, nuk kishin kaluar aspak keq. Bota e saj është mami, kush ka nevojë për burrat gjithsesi!

Orhidea Latifi

Kidën e ka gjetur Shën Valentini me shpatulla pas muri. Me plot kuptimin e fjalës. Këngëtarja kosovare ka publikuar foto në Instagram e gjitha e grimuar dhe e zbukuruar. Ku ka mënyrë më të mirë për të treguar që nuk të intereson, sepse fundja, ç’është një i dashur i mirë përballë ‘highlight-it’ ideal? “Zgjidh dikë të mirë, në vend të dikujt ‘cool’,” ka shkruar Kida, ndërsa ka uruar dhe gjithë të dashuruarit nëpërmjet një shkrimi të thjeshtë në Insta Story.

Bleona Qerreti

Në fakt nuk prisnim tjetër gjë nga Bleona Qerreti. Këngëtarja që është shpallur ‘single’ prej kohësh ka lënë të kuptohet me gjithë gjestet dhe sjelljet e saj, se e do veten sa për dy vetë! Edhe këtë Shën Valentin, ka bombarduar Instagramin me një foto gjigande të sajën, nudo brenda në ujë. Sa romantike është kjo?

Pirro Çako

Ka ardhur momenti që ashtu si Pirro, edhe ne ta pranojmë beqarinë dhe nevojën e tij për të ndenjur vetëm. Nuk e dimë çfarë ka bërë këtë ditë, se Pirro nuk është fans i rrjeteve sociale, po për një gjë jemi të sigurt, për sa kohë vendimi i ndarjes ka qenë i përbashkët dhe me mirëkuptim mes tij dhe ish-partneres, atëherë s’ka arsye për t’u ndjerë keq.

Einxhel Shkira

Ashtu si një vit më parë, edhe këtë vit, Einxheli harroi të gjente një të dashur. Fundja ç’faj ka ajo se burrat sapo afrohen data të rëndësishme largohen për t’ju shmangur përgjegjësive? Einxheli madje ironizoi dhe vajzat e dashuruara që publikojnë foto lulesh në rrjete sociale, duke ripublikuar foton e shkrepur në Shën Valentinin e kaluar, me një tufë me presh të rregulluar si buqetë.

Ronela Hajati

Dynjaja feston, Ronela Hajati punon. Këngëtarja që prej kohësh përflitet për një lidhje me këngëtarin Young Zerka, por gjithmonë e ka mohuar, e ka kaluar Shën Valentinin në një intervistë. Por, i dhanë një trëndafil në një lokal ku kishte shkuar për të pirë kafe. A quhet kjo?