Nesër fillon dasma e madhe në Strugë, ” K’tu Fest – 2017″ (FOTO)

Nesër, e premte ,më 4 gusht, në Teatrin “Poshka” fillon dasma më e madhe shqiptare në Strugë, fillon edicioni i katërt i festivalit të teatrove “K’tu fest-2017”, që do të zgjasë deri më 09 gusht në Strugë, njofton “Struga Ekspres”.

Nesër në ora 20: 30, do të zhvillohet ceremonia tradicionale e hapjes së festivalit. Kjo ceremoni do të zhvillohet në ora 20.30.Në këtë eveniment do të marrin pjesë aktor të njohur nga mbarë skenat shqiptare, Shqipëri, Kosovë,Maqedoni, e tj…..Më poshtë Struga Ekspres ju sjell progamin 6 ditor të Festivalit “Ktu Fest” në Strugë: