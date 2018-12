Për të katërmbëdhjetën herë me radhë, Fondacioni për Internet dhe Shoqëri “Metamorfozis” do ta organizojë konferencën ndërkombëtare “e- Shoqëri.mk”. Konferenca do të mbahet më 11 dhjetor, e martë, në hotelin “Holiday Inn” në Shkup prej orës 11:00 deri në orën 16:00, ndërsa tema do të jetë “Qytetarë me njohuri mediatike për institucione llogaridhënëse”, transmeton Portalb.mk.

Në këtë ngjarje, në pesë sesione të veçanta, mbi njëzet përfaqësues të institucioneve, organizatave mediatike dhe sektorit qytetar nga Maqedonia dhe rajoni, do të debatojnë dhe do të diskutojnë me qëllim që të kontribuojnë në definimin e prioriteteve në fushat e lirisë së të shprehurit, njohurive elementare mediatike, transparencës dhe llogaridhënies.

Qëllimi i konferencës është të ofrojë platformë për diskutim në këto tema:

Gjendja me lirinë e të shprehurit dhe lirinë e mediave në Maqedoni – përparimi i procesit të reformave;

Nivel më i lartë i njohurive elementare mediatike te qytetarët, mirëpo edhe vetëdije te mediat për nevojën për njohuri të këtilla, si parakusht për luftë më efikase kundër manipulimeve dhe dezinformatave;

Roli i shoqërisë qytetare në procesin e reformave për ndjekjen e komunikimeve;

Shkalla e transparencës së institucioneve në Maqedoni dhe në rajon, ndikimi i transparencës në besimin e qytetarëve te institucionet.

Fakti që fondacioni “Metamorfozis” e organizon këtë konferencë ndërkombëtare për të katërmbëdhjetën herë, treogn se sa e madhe është nevoja për një forum të këtillë, ku të gjithë faktorët relevantë do të debatojnë e me këtë edhe do të kontribuojnë në procesin e gjithmbarshëm të zhvillimit të proceseve demokratike në Maqedoni.

Të gjithë të interesuarit mund ta shohin propozim-agjendën dhe të marrin pjesë në konferencë duke u regjistruar në ueb-faqen zyrtare: e-society.mk më së voni deri të hënën më 10 dhjetor të vitit 2018, në orën 16:00.