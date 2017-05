Nesër në Shkup, disa vende pa rrymë e disa pa ujë

Pa energji elektrike nesër prej orës 9 e deri në orën 15 do të mbesin konsumatorët e rrugës në fshatin Gorno Sonje.

Siç kumtoi Qendra Rajonale për Menaxhim me Kriza të Qytetit të Shkupit pa energji elektrike për shkak të ndërhyrjeve teknike prej orës 9 e deri në orën 10:30 minuta do të mbesin konsumatorët e një pjesë të rrugës “Kozle”, nën rrugën nr. “1” në komunën Karposh.

Është e mundur ndërprerje në furnizimin me ujë nesër dhe pasnesër në lagjen Gazi Babë

Qendra Rajonale për Menaxhim me Kriza Shkup njoftoi se të hënën dhe të martën është e munduar ndërprerje e vogël në furnizimin me ujë në lagjen Gazi Babë.

Siç informon QRMK, duke iu referuar njoftimeve nga ndërmarrja publike “Ujësjellësi dhe kanalizime”, me fillim nga ora 9 do të fillohet me pastrimin dhe hedhjen klor një pjese nga rezervuari Gazi Babë.

“Me punë do të fillohet në periudhën prej orës 9 e deri në përfundimin e punëve është e mundur ndërprerje e vogël në furnizimin me ujë në lagjen Gazi Babë (komuna e Gazi Babës), qëndron në kumtesë.