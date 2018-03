Nesër takim mes kryetarit të Lëvizjes BESA, Afrim Gashit dhe kryetarit të LDP-së, Goran Milevski

Kryetari i Lëvizjes BESA, Afrim Gashi nesër do të takohet me kryetarin e LDP-së, Goran Milevski. Lëvizjes BESA po vazhdon të ndërtojë ura komunikimi mes partive politike në vend. Ky takim pritet që të mbahet nesër në Shkup, ku dy krerët e partive politike do të diskutojnë për aktualitetin politik në vend. Kryetari i BESËS, Gashi po vazhdon takimet e tij me gjithë liderët politik në vend.