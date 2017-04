“Neuer gati kundër Realit”

Carlo Ancelotti ka jep një lajm të këndshëm për tifozët bavarezë. Portieri i Bayern Munichut, Manuel Neuer, ka pasur një operim të suksesshëm, ku i ka munguar skuadrës në dy ndeshje kampionale. Megjithatë, trajneri bavarezëve i ka qetësuar tifozët e klubit, pasi ka njoftuar se portieri gjerman është kthyer në stërvitje me klubin. Sipas Ancelottit, Neuer do të jetë 100 për qind i gatshëm për ndeshjet ndaj Real Madridit në Ligën e Kampionëve. “Manuel fillon trajnimin individualisht”, ka thënë fillimisht Ancelotti. “Ai sigurt do të luajë 100 për qind kundër Real Madridit”, përfundoi trajneri italian. Ndryshe, ndeshje e parë do të luhet në Allianz Arena me 12 maj, ndërsa e kthimit parashihet pas dy javëve.