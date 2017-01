Nevzat Bejta afër largimit nga BDI, ja kush do t’i bashkangjitet!

Kryetari i komunes se Gostivarit, njëherit nenkryetar i BDI-së, Nevzat Bejta, është afër largimit nga BDI-ja, njoftojnë burime partiake për Gazetën Lajm.

Sipas tyre, Bejta ka refuzuar arsyetimin se BDI do të merr 8 ministra dhe se ky do të jetë akt historik, sepse në mesin e ministrive që do ti marrë kjo parti është edhe MPB dhe kryetari i Parlamentit, por ka theksuar se do të ishte turp që të bëhet edhe njëherë koalicion me VMRO-në.

Burimet tona thonë se hapin e Nevzat Bejtës pritet ta percjellin edhe deputeti Xhevat Ademi dhe me gjasë edhe Branko Manojlovski.