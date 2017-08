Nevzat Bejta legjendë e gjallë, herë me hoxhallarë e me haxhi, herë me LGBT-i (Foto)

Me një ceremoni, u ndanë sot legalizime për rreth 15 xhami dhe mektepe në territorin e komunës së Gostivarit.

Kryetari i Komunës Nevzat Bejta mori pjesë në aktivitet, duke përgëzuar Muftininë dhe Bashkësinë Fetare Islame nëpërmjet muftiut të Gostivarit Shaqir Ef. Fetahu.

Bejta priti gjithashtu përfaqësues të xhamive të cilët pranuan akt-vendimet për legalizim.

Për këtë arsye Bejta po konsiderohet si legjendë e vërtetë, sepse herë paraqitet me hoxhallaarë e me haxhi, e herë me deputetin Branko Manojlovski që kërkon ligj për komunitetin LGBT-i.

Ndryshe edhe vetë kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti, publikisht ka thënë se është Nevzat Bejta ai që e ka njoftuar me Xha Brankon, duke e falënderuar për një gjë të tillë.

Këto “sallta” kryetarit aktual të Gostivarit pritet t’i kushtojnë shtrenjtë në zgjedhjet e 15 tetorit, kur me gjasë përfundimisht do të përfundojë karreiera e tij në këtë post.