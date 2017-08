Neymar debuton me gol me PSG (VIDEO)

Goli më i shtrenjtë në botë mund të konsiderohet i Neymar për PSG, me brazilianin që debutoi me klubin e tij të ri duke shënuar jo vetëm golin e 0-3 por duke qenë protagonisti absolut i sfidës me Guinkamp, të cilën skuadra e Emery pati jo pak probleme për ta zgjidhur. Debutimi i yllit brazilian duket se kishte “coroditur” dhe tifozët e Guinkamp që kishin mbushur shkallët duke dhënë një mbështetje të jashtëzakonshme për skuadrën e tyre ndaj yjeve kryeqytetas.

Në pjesën e parë PSG i mungoi vetëm golin, me Neymar që bëri gjithcka për të cuar te goli të tijtë, por parizienët vuajtën sindromën e golit. Gjithsesi në fillimin e pjesës së dytë miqtë u zhbllokuan falë një super dhurate të Ikokos që dërgoi topin gabimisht në rrjetën e tij. Më pas ishte radha e Cavanit për të dyfishuar me një asist të Neymar, ndërsa në të 82-tën braziliani realizoi dhe golin e tij të parë francez duke mbajtur me pikë të plota të tijtë pas dy javëve të para.