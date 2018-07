Neziri: Partitë politike nuk janë të sinqerta në këtë periudhë të negociatave

Takimi i liderëve të partive politike kushtuar modaliteteve për organizimin e referendumit për çështjen e emrit, ka përfunduar pa sukses. Partitë nuk kanë dhënë detaje, por kanë theksuar se përpjekjet do të vazhdojnë në ditët në vijim.

Megjithatë, partitë thanë se mbeten të përkushtuar për gjetjen e një zgjidhjeje të mundshme me qëllim realizimin e interesave strategjike të Maqedonisë.

“Qëllimet strategjike të Maqedonisë dhe të të gjitha partive politike parlamentare janë anëtarësimi i plotë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Kompromis nuk do të ketë për interesat strategjike. Amnisti direkte apo indirekte nuk do të ketë. Ne do t’i vazhdojmë përpjekjet për gjetjen e kompromisit”, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev, pa dhënë detaje lidhur me dallimet ndërmjet partive, por përmendja e amnistisë është interpretuar si kërkesë e opozitës për t’i mbështetur çështjet tjera të dialogut politik.

Por, lideri i opozitës, Hristijan Mickovski, i ka quajtur spekulime të pushtetit pretendimet se gjoja VMRO-ja mbështetjen për referendumin e ka kushtëzuar me amnistinë. Ai la për të kuptuar se ngecja kryesore ka të bëjë me pyetjen e referendumit, e cila, sipas tij, nuk duhet të jetë manipuluese.

Nga deklaratat e deritanishme të përfaqësuesve të partive, problemi më i vogël nga të githa është ajo i finansimit të partive. Zaev vërteton se për këtë ligj ka konsensus dhe apeloi deri te parlamenti që këtë propozim ligj ta vendosë në rend dite.

Qeveria teknike sipas modelit të Përzhinos, siç vërteton VMRO-DPMNE dhe kërkesa për amnisti, siç vazhdimisht potencon LSDM, supozohet se janë dy çështjet në të cilën partitë nuk mund të gjejnë gjuhë të përbashkët.

Në pritje të takimit të rradhës që sipas paralajmërimeve pritet të mbahet të dielen ose të hënën dhe kumtesat e partive që nuk mund të merret vesh se në cilat lëmi ka përparim, përshtypja e analistit politik Xhelal Neziri është se partitë nuk janë të tërësisht të sinqerta.

“Mendoj se ky rrol kyç i VMRO-DPMNE-së tani përpiqen disa struktura në parti ta shfrytëzojnë për qëllime personale- a është kjo marrëveshje për amnisti apo diçka tjetër fshihet pas kësaj, nuk e dimë. Për këtë mendoj se një pjesë nga problemet mund të zgjidhen vetëm me takim tet a tet mes liderëve Zaev e Mickoski, sepse nuk mendoj se bëhet fjalë për çështje politike”, thotë Xhelal Neziri.

Ndryshe, pas harmonizimit të qëndrimeve për referendumin, Kuvendi duhet të miratojë ndryshime në Kodin Zgjedhor, përkatësisht zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. Pas kalimit të referendumit, pason procedura për ndryshimet kushtetuese, por vetëm nëse referendumi kalon me sukses.

Marrëveshja për emrin e ri të shtetit, “Maqedonia Veriore”, nuk do të jetë e plotë pa ratifikimin e saj në Parlamentin e Greqisë.