Neziri:Ndaj Pelisterit na intereson vetëm fitorja

Të shtunën, Renova në stadiumin e qytetit në Tetovë, e pret Pelisterin e vendit të dytë.

Mbrojtësi Mexhit Neziri pret vetëm fitore në këtë ndeshje. Sipas tij, përmbysja në mesjavë kundër Strugës, e vlefshme për kupën e vendit, do të jetë një motiv për fitore të reja.

“Kthimi rezultatit me Strugën na ka dhënë motiv shtesë për ndeshjet e radhës. Ndaj Pelisterit na intereson vetëm fitorja. Me angazhim maksimal mendoj se do të arrijmë tre pikët”, shprehet Neziri, duke shtuar:

“Gjendja momentale në renditje nuk e tregon fytyrën e vërtet të Renovës pasi qe kemi një ekip shumë të mirë”, theksoi mbrojtësi me përvojë i Renovës, Mexhit Neziri.

Ndeshja Renova – Pelisteri do të filloj prej orës 15:30 minuta./lajm

Ndeshjet, java e pestë

(e shtunë, ora 15:30)

Renova-Pelister

E diel, ora 15:30

Pobeda-Akademia Pandev

Sileks-Shkupi

Rabotniçki-Shkëndija

Skopje-Vardari

Renditja:

1.Shkëndija 10

2.Pelisteri 8

3.A.Pandev 7

4.Vardar 6

5.Sileks 6

6.Shkupi 4

7.Pobeda 4

8.Rabotnicki 2

9.Skopje 2

10.Renova 2