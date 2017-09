Neziri:Të shtunën, nëse është kësmet, duhet të fitojmë

Renova dhe Shkupi, të shtunën, e hapin javën e gjashtë të kampionatit vendor, që njëherësh është edhe duel i skuadrave shqiptare. Mexhit Neziri deklaron se është një ndeshje shumë me rëndësi për ta dhe se do të përpiqen të fitojnë.

“Të shtunën nëse është kësmet duhet të fitojmë. Është ndeshje shumë e rëndësishme për ne, pasi na duhen tre pikët për të vazhduar kampionatin në mënyrë më të qetë. Shkupin e respektojmë, janë në seri të mirë të rezultateve”, pohon mbrojtësi me përvojë i xhepciashtasve Neziri, i cili tregon se Renova edhe në këtë përballje do të jetë pa Xhelil Abdulla dhe Lavdrim Skenderin, të lënduar./lajm

LPFM, java e 6-të

(e shtunë, ora 15:30)

Renova-Shkupi

(E diel, ora 15:30)

Skopje-Shkëndija

Pelister-Vardar

Rabotnicki-A.Pandev

Sileks-Pobeda

Renditja:Shkëndija 16, A.Pandev 11, Vardar 10, Shkupi 10, Pelister 8, Sileks 6, Rabotnicki 5, Renova 5, Pobeda 5, Skopje 3 pikë.