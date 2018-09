Nga 300 kërkesa në ditë për pasaportë në Pollog

Ardhja e mërgimtarëve në Pollog u ka nxjerrë punë edhe njësive për nxjerrjen e dokumenteve të udhëtimit dhe identifikimit. Periudha gjatë verës dyfishon punën në këto sportele në Sektorin për Punë të Brendshme në Tetovë. Pikërisht gjatë kësaj kohe, janë shumë mërgimtarë që nxjerrin dokumente, kryesisht pasaporta, por edhe dokumente tjera, shkruan gazeta KOHA.

Ndërkaq, jozyrtarisht, për shkak të një defekti në sistem, është punuar edhe me kapacitete më të vogla, ndërsa janë shtuar kërkesat me procedurë të përshpejtuar, sidomos nga ata qytetarë që kanë patur nevojë urgjentisht të udhëtojnë, ndërsa ata me procedurë të rregullt – kanë pritur më gjatë se zakonisht për të marrë pasaportën. Tashmë pothuajse një vit e këndej janë përmirësuar edhe kushtet e administratës për shkak të rikonstruimit të barakave, ndërsa kanë ngelur pa u rregulluar edhe zyrat e fotografimit dhe marrjes së lejes së vozitjes.

Në njësinë për Punë Administrative në Tetovë, në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme, këtyre ditëve kur pothuajse ikën të gjithë mërgimtarët, në hapësirat ku dorëzohen kërkesat dhe merren këto dokumente, nuk janë vërejtur radhë të gjata, por ka patur pritje gjatë marrjes së dokumenteve. Sipas informacioneve jozyrtare, pritjet kanë qenë më shumë se dhjetë ditë. Tashmë situata është normalizuar kur dihet se është periudha që mërgimtarët kthehen në vendet e tyre të punës. Sipas të dhënave nga Sektori për Punë të Brendshme në Tetovë, në Njësinë për punë administrative në Tetovë gjatë muajit qershor të këtij viti janë parashtruar 1354 kërkesa për letërnjoftime, gjegjësisht nga 64 në ditë.

Në ndërkohë, në korrik numri i këtyre kërkesave pothuajse është dyfishuar ku ka pasur 2356 kërkesa ose mesatarisht nga 107 kërkesa janë parashtruar në ditë, përderisa në gusht janë parashtruar 1704 kërkesa ose 90 në ditë për letërnjoftime, edhe atë vetëm për rajonin e Tetovës. Nga Policia e Tetovës informuan se në muajin korrik janë parashtruar afër 300 kërkesa në ditë për marrje të pasaportës.

“Sa u përket dokumenteve të udhëtimit, gjegjësisht pasaportave, në qershor janë parashtruar 2815 kërkesa ose mesatarisht nga 140 në ditë, në korrik 6362, gjegjësisht nga 290 në ditë dhe në muajin gusht 3954 kërkesa ose 250 në ditë”, njoftojnë nga Sektori për Punë të Brendshme në Tetovë. Në total, sipas përllogaritjeve, vetëm brenda tre muajve janë parashtruar 5014 kërkesa për marrje të letërnjoftimit nga ana e qytetarëve të Tetovës, në ndërkohë, gjatë tre muajve te verës, duke filluar nga muaji qershor e deri në fund të muajt gusht, janë parashtruar 13.131 kërkesa për marrje të pasaportës. Njësia për punë administrative Tetovë në këtë kohë ka punuar me dy ndërrime – nga ora 7.00 deri në orën 21.30 minuta dhe kështu do të vazhdojë me qëllim që të plotësoj nevojat e qytetarëve, sidomos në muajt e verës kur numri i kërkesave për letërnjoftime dhe dokumente udhëtimi është më i lartë”, bëjnë të ditur nga Policia e Tetovës.