Nga Bonucci te Tevez, pa harruar Sheva, Drogba e Gullit… kur rikthimet ndodhin në kohë rekord!

Historia e futbollit është plot me rikthime romantike. Sigurisht, jo gjithmonë janë të suksesshme, por kur shohin idhullin e tyre të veshë sërish fanellën me të cilën është bërë i famshëm, tifozët lumturohen pa masë.

Futbolli është i mbushur edhe me rikthime në kohë rekord. Ai i Bonucci, që u kthye te Juventus pas vetëm një sezoni te Milan ku ishte edhe kapiten, është vetëm shembulli i fundit i rasteve të tilla.

Gjithmonë në Milano, Andriy Shevchenko u kthye te Milan në vitin 2008, pas dy viteve te Chelsea nën urdhrat e Jose Mourinho.

Edhe pse disa “senatorë” si Maldini dhe Gattuso ishin kundër rikthimit, ukrainasi luajti sërish në “San Siro”, në të njëjtin vit që u realizua një tjetër “love story”: rikthimi i Christian Vieri te Atalanta, për herë të tretë. Përvoja e dytë ishte mbyllur vetëm një vit më parë me kalimin te Fiorentina me parametër zero.

Historia e dashurisë së Tevez me Boca Juniors ka një të tretë: Shanghai Shenua. “Apache”, sivjet veshi sërish fanellën e klubit argjentinas pasi kaloi një vit në Kinë, ku mori 25 milionë dollarë. “Nuk është një tradhtar. Më thoni cili nga ju do të refuzonte 25 milionë dollarë?” – deklaroi Diego Maradona, që doli në mbrojtje të sulmuesit.

Edhe historia e Paulinho ka shije aziatike. Në korrik, braziliani firmosi për herë të dytë me Guangzhou, pas gjashtë muajsh tranzicion te Barcelona, ku shënoi 9 gola.

Ka nga ata që janë rikthyer shumë shpejt, por në kohë rekord veshën edhe dy fanella të tjera para rikthimit te dashuria e parë. Bëhet fjalë për Didier Drogba, që në vitin 2014, kur ishte 36 vjeç, u rikthye te Chelsea pas përvojave me Shanghai Shenhua dhe Galatasaray.

Duke parë nga e kaluara ka edhe dy karriera që meritojnë të përmenden.

Nga viti 1993 deri në vitin 1994, Ruud Gullit kaloi nga Sampdoria te Milan në dy raste. Gjatë një interviste të fundit, “tulipani i zi” tregoi për atë periudhë: “Nuk kam asgjë pishman. Unë dhashë gjithmonë, gjithçka, jo më kot më duan tifozët edhe në Milano edhe në Gjenovë.”

Në fund të karrierës së mrekullueshme të Johan Cruijff pati kohë edhe për një ekip në Amerikë. Pas largimit nga Barcelona dhe deklaratës së do të tërhiqej nga futbolli 31 vjeç, u bind të rikthej nga vjehrri i tij menaxher, Cor Coster.

Holandezi, që çuditërisht e pa veten me portofolin bosh, shkoi te New York Cosmos, ku paràtë i merrte si të ishin shatërvan. Gjeti marrëveshjen me këtë ekip, por pas vetëm dy ndeshjesh miqësore shkoi te Los Angeles Aztecs dhe më pas te Washington Diplomats, pastaj shkoi te Levante, dhe ja këtu që vjen rekordi, brenda vitit u kthye sërish te Washington Diplomats.