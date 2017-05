Nga këta tipa meshkujsh hiqni dorë menjëherë

Femrat mund të besojnë në çdo gjë, nëse kanë vetëm një qëllim, e ai është që të mos qëndrojnë të vetmuara.

Mirëpo, nëse hasni në mashkullin i cili nuk dëshiron të lidhet me ju, ai as që do të angazhohet t’i fsheh ndjenjat e veta të vërteta dhe atëherë as asgjë nuk do të mund t’ju ndihmojë.

Në atë rast, më mirë është që menjëherë të hiqni dorë.

Këta 10 tipa sjelljet i tregojnë që mashkulli nuk e dëshiron lidhjen.

1. Mashkulli i cili pushon që të paraqitet pas dy takimeve.

2. Mashkulli i cili vazhdimisht bisedon për ish të dashurën.

3. Mashkulli i cili vazhdimisht përdor telefonin derisa është me ju.

4. Mashkulli i cili paraqitet mezi pas një muaji.

5. Mashkulli i cili të dërgon porosi në mes të natës. Çfarë je duke bërë? Dëshiron të vish tek unë?

6. Bandilli i cili është super, por i keq në krevat.

7. Mashkulli i cili bash asnjëherë nuk ju bën komplimente.

8. Mashkulli i cili nuk investon “asgjë” në planifikimin e kohës së përbashkët.

9. Mashkulli i cili nuk dëshiron t’ju njohë me miqtë.

10. Mashkulli i cili shtiret që dëshiron diçka më shumë, por nuk e ka me gjithë mend.