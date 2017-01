Nga nesër (30 janar) e deri më 3 shkurt, 18.600 maturant do i nënshtrohen testimit ekstern.

Qendra për maturë shtetërore ka bërë të ditur se në këtë testim do të përfshihen 18.600 maturant që janë në përfundim të shkollimit të mesëm. Një javë para testimit maturantët kanë marë informacione lidhur me ditët e testimit ndërsa të premten që kaloi shkollat kanë shpërndarë dhe orarin e lëndëve në të cilat do të testohen nxënësit.

Rezultatet përfundimtare do të bëhen publike më 7 shkurt.